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وزير الاقتصاد: التبادل التجاري مع العراق ارتفع 20 بالمائة خلال 11 شهرا

وزير الاقتصاد: التبادل التجاري مع العراق ارتفع 20 بالمائة خلال 11 شهرا
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن التبادل التجاري مع العراق ارتفع بنسبة 20 بالمائة خلال 11 شهرا الماضية، مؤملا تحقيق المزيد من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الايراني الجديد (يبدأ من 21 آذار/مارس 2023).

العالم - ایران

وأشار احسان خاندوزي الى الزيارة التي اختتمتها قبل يومين الى العراق، والمباحثات التي اجراها مع كبار المسؤولين العراقيين، وقال: ان اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، سادته مواقف عملانية مبنية على أساس تنفيذ التوافقات السابقة بين طهران وبغداد، وذلك انطلاقا من رؤية البلدين من ان التوافقات الاقتصادية وخاصة ما يرتبط بتجارة الترانزيت، ينبغي ان لا تبقى حبرا على ورق لفترة طويلة.
وأضاف خاندوزي: انه على سبيل المثال اكدت وزارة الطرق الايرانية على انجاز مشروع طريق شلمجة – البصرة الدولي، وفي المقابل اقدم الجانب العراقي على ادراج مبلغ ضمن ميزانية العام 2023 بهدف تمويل هذا المشروع، مشيرا الى الاتفاق مع الجانب العراقي في زيارته الاخيرة لبغداد، حول ارساء صناعات مشتركة بأرباح عالية وبما يشمل الصناعات المعرفية والمنتجات المعرفية؛ حيث جرى تحديد الامكانات والفرص المتاحة لدى محافظات ميسان والبصرة وواسط الحدودية العراقية لاحتضان هكذا مشاريع.

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