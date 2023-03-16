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ايران تعتزم انشاء بورصة دولية

ايران تعتزم انشاء بورصة دولية
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الصناعية والاقتصادية الخاصة، اعتزام افتتاح بورصة دولية في السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2023.

العالم - ایران

وأضاف " حجة الله عبدالملكي" في تصريح يوم الاربعاء، سيتم ايضا افتتاح شركة تأمين وبنك " أوفشور" (OFFSHORE)

وشدد عبدالملكي على أهمية المناطق الاقتصادية مستطردا أن الصين حققت نموا اقتصاديا ملحوظا عبر انشاء 13 منطقة اقتصادية حرة.

وأشار أن ثلث صادرات ايران تتم عبر المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة التي تستحوذ على 70 بالمئة من حجم الشحن والنقل البحري وتشغل 700 الف شخص.

عبدالملكي أكد أن ايران تسعى الى ايجاد مناطق تجارية حرة مشتركة مع دول أخرى، حيث تفاوض 16 بلدا منها تركيا بهذا الخصوص، وأن هذا الأمر سيسهل للمستثمرين ويحقق طفرة في التعامل التجاري.

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