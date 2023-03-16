الامم المتحدة تصف زيارة مبعوث غوتيريش الى طهران ايجابية

العالم - ايران

واكد "دوجاريك"، في تصريح له (الاربعاء)، ان الاتفاق الايراني السعودي لاستئناف العلاقات بين البلدين، يشكل بلاشك فرصة كبيرة وانجازا دبلوماسيا عظيما.

واضاف، ان زيارة ممثل غوتيريش الى ايران، كانت ايجابية؛ ونحن نتطلع بان توفر اجواء مناسبة لحصول الاطمئنان بشأن المضي نحو قدما باتجاه السلام في اليمن.

وفي سياق متصل، اعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، عن ترحيبه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية بوساطة الصين.

وقال "غرونبرغ" في تصريح له اليوم الاربعاء : اننا ندعو الطرفين الى اغتنام الفرصة المتاحة في الصعيدين الاقليمي والدولي، من اجل المضي قدما صوب مستقبل آمن.

واضاف هذا المبعوث الاممي، "اننا نشعر بوقوع تغيّرات اساسية في اعماق المفاوضات الى جانب تحرك دبلوماسي اقليمي". واوضح غرونبرغ : هناك جهود دبلوماسية مكثفة تجري بشتى المستويات، لوقف الحرب الراهنة في اليمن.