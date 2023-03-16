أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023

قدس ..

المناورات البحرية الإيرانية الروسية والصينية المشتركة بالمحيط الهندي, إئتلاف شرقي ضد الهيمنة الغربية

ايران ..

إئتلاف عسكري ضد الحظر .. مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة ضخمة بالمحيط الهندي

ارمان امروز ..

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.. تم حل الخلافات العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مردم سالاري ..

الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أن الاتفاق الإيراني السعودي يدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة

ابرار ..

مخاوف أمريكية من أن يؤدي الإتفاق الإيراني السعودي لعرقلة أي تقارب بين الرياض وتل أبيب

اطلاعات ..

وزير المالية السعودي يعبر عن أمله بإمكانية دخول سوق الإستثمارات في ايران بالمستقبل..

جمهوري اسلامي ..

إضراب عام ثامن يعصف بفرنسا وتصاعد الضغوط والإحتجاجات الداخلية ضد ماكرون

سياست روز ..

إضرابات وإحتجاجات واسعة النطاق تعصف بفرنسا وبريطانيا على خلفية تدهور الأوضاع الإقتصادية

عصر ايرانيان ..

تسونامي إعلان حالات إفلاس مصرفية تجتاح الولايات المتحدة ومخاوف من ركود إقتصادي

كيهان ..

الإعلام الصهيوني يعترف بدقة توقعات السيد حسن نصر الله بشأن قرب زوال "إسرائيل"..

خراسان ..

شظايا مواجهةٍ بأجواء البحر الأسود .. البنتاغون يتهم روسيا بإسقاط مسيَّرتِه وموسكو تنفي

ارمان ملي ..

الصين تتهم أمريكا وحليفاتها بإنتهاك معاهدة حظر الإنتشار النووي في العالم

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( مهمة غامضة لمسيَّرة بأجواء البحر الأسود )..

صعَّدت واشنطن من لهجة انتقاداتها وتحذيراتها لموسكو على خلفية سقوط مسيرة امريكية في اجواء البحر الاسود رغم نفي روسيا لاية مسؤولية في الامر, وذلك في اول مواجهة مباشرة من نوعها بين امريكا وروسيا من اندلاع الحرب في اوكرانيا .

"إن أي خطأ في الحسابات بين واشنطن وموسكو حول سقوط هذه المسيرة قد يجرهما والعالم إلى متاهات بالغة الخطورة "

وفي هذا الخضم لابد من التساؤل هنا عما كانت هذه المسيرة الامريكية المتطورة والمسلحة تفعله قرب منطقة تشهد حربا كبيرة منذ عام وسواء اكان سقوطها لخلل تقني او لقيامها بمناورة خطيرة او لان مقاتلة روسية استقطتها كما تدعي واشنطن, فالمسيرة الامريكية كانت تقترب من شبه جزيرة القرم التي انضمت لروسيا باستفتاء عام قبل سنوات.

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( إيران أثبتت حرصها على أمن وإستقرار المنطقة ) ..

ان قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية يعزز وحدة الصف في العالم الاسلامي ويسهم في تقليص المسافات بين بلدانه لصالح الامة الاسلامية .

ان ايران اكدت دائما حرصها البالغ على وحدة العالم الاسلامي وضرورة تفادي اتخاذ اية مواقف وضرورة تفادي اية سياسات تؤدي لاضعاف العلاقات بين بلدان العالم الاسلامي.

"إبرام إيران إتفاق إستئناف العلاقات مع السعودية ينبع من هذه الرؤية الإيرانية التي تعطي الأولوية لمصالح الأمة الإسلامية "

نعم قد تكون هناك ملاحظات واختلافات في وجهات النظر ازاء بعض القضايا بين البلدين الا ان امكانية ازالة هذه الخلافات يبقى امرا مطروحا وممكنا عبر الحوار البناء والمباحثات باطار حسن النوايا بين البلدين لصالح ايجاد الحلول العادلة المناسبة لاية خلافات.

ان بلادنا اثبتت دعمها العميق لإستقرار المنطقة دون ان تتراجع قيد انملة عن مبادئها الاساسية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( نتنياهو فوق القانون )..

استطاع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تمرير مشروع قانون الاصلاحات القضائية في الكنيست, و القانون الجديد يضمن له الافلات من ملاحقات قضائية بقضايا فساد مالي ويمنحه حصانة مقابل اي تحرك لعزله .

"إن نتنياهو إلتف بهذا القانون على القضاء كما قلص إلى حد بعيد من إحتمال إستخدام المعارضة لهذه الملفات لعزله من منصبه "

ولكنَّ تحرك نتنياهو اعطى دفعة قوية لمسار اضمحلال الكيان الصهيوني وسرع من وتيرة زواله عبر توسيع وتعميق الصراعات الداخلية بشكل غير مسبوق الامر الذي دفع بكبار المسؤولين في هذا الكيان لاطلاق تحذيرات جدية من تفاقم خطر زواله.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في جانب من عمودها الثابت (التحليل السياسي الأسبوعي عن اتفاق استئناف العلاقات بين ايران والسعودية )..

"هذا الإتفاق المهم أثار موجة تكهنات وتوقعات واسعة بشأن تأثيره الإيجابي المرتقب على العديد من القضايا والأزمات الإقليمية "

ان هذه التكهنات والتوقعات باتت مطروحة بالفعل نظرا لواقع وجود تباين في الرؤية بين طهران والرياض بشأن بعض الملفات الاقليمية خاصة ازاء اليمن وسوريا ولبنان. وهذا يعني ان الاتفاق الايراني السعودي لاستئناف العلاقات سيترك بصمات ايجابية عميقة على الاوضاع الاقليمية. الى جانب ذلك هناك مخاوف غربية من ان يؤدي التقارب الايراني السعودي الى توقف قطار التطبيع بين الكيان الصهيوني وبلدان العالم العربي .

قدس ...

حول الاوضاع الساخنة في باكستان كتبت صحيفة قدس في مقالها (عمران خان يدعو لإستمرار التظاهرات )..

باكستان تمر بظروف واوضاع عصيبة لا تحسد عليها ابدا مع اتساع دائرة تحديات المعارضة بزعامة رئيس الوزراء المقال عمران خان وكذلك مع تفاقم الازمة الاقتصادية الى جانب تصعيد حركة تحريك طالبان المسلحة لهجماتها وتفجيراتها الارهابية لاسقاط الحكومة وتشكيل امارة باكستانية على غرار امارة طالبان بافغانستان .

"عمران رفع مستوى التحدي بدعوة أنصاره لمواصلة التظاهرات ضد حكومة شهباز شريف مكررا إتهاماته بتواطئها مع أمريكا لإسقاطه "

حكومة اسلام اباد خرجت من ترددها مقابل خان باعطاء الضوء الاخضر لاعتقاله الامر الذي تسبب بوقوع صدامات بين انصاره وقوى الامن تمخضت عن اصابة العشرات من المتظاهرين وقوى الامن بجروح. في الواقع هناك مخاوف لايستهان بها من تحول باكستان لمسرح اعمال عنف تؤدي لفسح المجال امام توسيع الجماعات والتنظيمات الارهابية لجرائمها .