بالفيديو.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الاقتحامات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض القيود على دخول المصلين المسلمين الوافدين للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند أبوابه الخارجية وتدقق فيها.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط وشد الرحال إلى الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لتهويده.

وشددت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

وخلال شهر شباط/فبراير الماضي، اقتحم (3583) مستوطناً المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وفق محافظة القدس.