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إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ'فيفا' لولاية جديدة

إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ'فيفا' لولاية جديدة
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا.

العالم - رياضة

وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي، فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، بعدما انتهت ولايته الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

وأوضح الفيفا، خلال الكونغرس الذي عقد اليوم، إن "إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.

وقال إنفانتينو، عقب انتخابه، إن "رئاسة الفيفا شرف كبير له"، متعهدًا "بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم"، كما أعرب عن تمنياته أن "تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايته الجديدة".

وشهدت كرة القدم العديد من التغيرات خلال حقبة إنفانتينو الأولى، منها القرار التاريخي الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2026.

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إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ'فيفا' لولاية جديدة

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