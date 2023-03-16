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علی أعتاب شهر رمضان، جدل في الكويت حول الدوام المرن

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يشهد الشارع الكويتي حالة من الجدل والنقاش، والسبب مشروع الدوام المرن الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، ويهدف بحسب الحكومة الى مواجهة مشاكل الازدحام والانتاجية وغيرها.

العالم - الكويت

وکثر التفاعل علی مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، حيث غردت "ابتسام":"الدوام المرن موجود في نظام العمل عندنا لكن للاسف الجهات ماتطبقه وتسوي نفسها ما تشوف".

اما "فهد الفهد" فأيّد فكرة الدوام المرن قائلاً:"على نار هادية يفرض نفسه الدوام المرن. اسلوب العمل الهجين اثبت نجاحة ولا ارى اي سبب لعدم تطبيقة بقية السنة".

في المقابل عارضت "أمل نوري" الفكرة مغردة:"مليون بالمئة قرارات عشوائية وبدون دراسة لأن القرار ما فيه اي تخفيف للزحمة ولا فيه اي مراعاة أن الناس صايمين. اللي عندهم عيال يدرسونهم ويوصلونهم متى يوصلون دواماتهم؟؟ عقب ما يوصلون عيالهم واللي بتاخذ آخر فترة من فترات الدوام المرن، متى ترد بيتها ومتى بتطبخ؟".

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شاهد بالفيديو.. علی أعتاب شهر رمضان، جدل في الكويت حول الدوام المرن

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