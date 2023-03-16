مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل شمخاني في أبوظبي

العالم- ايران

وبحث طحنون بن زايد وعلى شمخاني، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، حسبما أفادت (وام).

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.

وكان شمخاني أكد، الخميس، أن رؤية الحكومة الإيرانية حيال التعاون الاقليمي، التي يتم العمل بها في إطار دبلوماسية الجوار حاليا، تهدف إلى بناء منطقة قوية.

وأضاف شمخاني قبيل مغادرته إلى أبوظبي: في حال توصلت الدول الإقليمية جميعا إلى هذه القناعة، بأنه فقط من خلال تظافر الجهود لبناء منطقة مقتدرة يمكن الحصول على أمن واستقرار مستدامين، عندها تتوفر إمكانية التعويل على وقوع تطورات إيجابية حديثة على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل المنطقة.

ويرافق شمخاني في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفد يضم حاكم البنك المركزي الإيراني، ومسؤول كبير بوزارة الأمن، ومساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الخليج الفارسي.