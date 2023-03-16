الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
٠١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل شمخاني في أبوظبي

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل شمخاني في أبوظبي
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

العالم- ايران

وبحث طحنون بن زايد وعلى شمخاني، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، حسبما أفادت (وام).

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.

وكان شمخاني أكد، الخميس، أن رؤية الحكومة الإيرانية حيال التعاون الاقليمي، التي يتم العمل بها في إطار دبلوماسية الجوار حاليا، تهدف إلى بناء منطقة قوية.

وأضاف شمخاني قبيل مغادرته إلى أبوظبي: في حال توصلت الدول الإقليمية جميعا إلى هذه القناعة، بأنه فقط من خلال تظافر الجهود لبناء منطقة مقتدرة يمكن الحصول على أمن واستقرار مستدامين، عندها تتوفر إمكانية التعويل على وقوع تطورات إيجابية حديثة على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل المنطقة.

ويرافق شمخاني في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفد يضم حاكم البنك المركزي الإيراني، ومسؤول كبير بوزارة الأمن، ومساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الخليج الفارسي.

روابط ذات صلة

شمخاني يلتقي رئيس دولة الإمارات ..وهذا أبرز ما ناقشه الجانبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل شمخاني في أبوظبي

شمخاني يلتقي رئيس دولة الإمارات ..وهذا أبرز ما ناقشه الجانبان

شاهد بالفيديو.. علی أعتاب شهر رمضان، جدل في الكويت حول الدوام المرن

شاهد بالفيديو.. غضب مواقع التواصل ضد قناة فرانس 24 لهذا السبب..

انهيار بنك سويسري عملاق يثير الرعب مجددا بالأسواق

بعيداً عن المعطی الاميركي.. آفاق جديدة امام منطقة الخليج الفارسي