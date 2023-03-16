رئيس الجزائر يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي

العالم - الجزائر

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.

وأعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب إبرامها بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري توقيعها قريبًا.

وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في العاصمة الجزائرية: "يجري العمل حاليًا على تعديل وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين وسنوقع عليها قريبا".

وأعربت ماتفيينكو عن تقدير روسيا لموقف الجزائر المستقل والحيادي الذي تتخذه إزاء القضايا الدولية كونها عضو في كتلة دول عدم الانحياز.