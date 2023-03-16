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عقب استشهاد 4 مقاومين في جنين..

فصائل المقاومة: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

فصائل المقاومة: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة حمــــاس، عبد اللطيف القانـوع أن جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها وشعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه.

العالم ـ فلسطين

وأضاف: ستظل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حاضرة ومتصاعدة ولن يتمكن أحد من وقف تمددها أو منعها من الرد على جرائم الاحتلال .

من جهته أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين: إن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات صهيونية خاصة بحق مقاتلي ومجاهدي شعبنا الفلسطيني في جنين مساء اليوم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وسيدفع ثمن هذه الجرائم.

وأوضح: نقول لهذا المحتل المجرم لا تفرح بفعلتك كثيراً فشهدائنا في الجنة وهذا اسمى امانينا، ولكنك ستندم كثيرًا لان مقاومتنا لن تترك دماء قادتنا الشهداء وستثأر لهم بكل قوة.

استشهد اربعة مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين، بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة جنين في أعقاب اغتيالهم من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

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عقب استشهاد 4 مقاومين في جنين.. فصائل المقاومة: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه