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باقري كني : السفير الايراني في ابوظبي قريبا

باقري كني : السفير الايراني في ابوظبي قريبا
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، تعيين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامارات، والتحضير ليتم ايفادة الى ابوظبي قريبا.

العالم- ايران

وفي تصريح له اليوم الخميس، لفت باقري كني الى ان العلاقات بين ايران والامارات لم تنطقع ابدا، وانما شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما؛ مردفا ان الاشهر الاخيرة اعادت الامارات سفيرها الى طهران ونحن في المقابل اخترنا سفيرنا لدى هذا البلد ودخلت الاجراءات اللازمة حيز التنفيذ ليتم ايفاده الى ابوظبي في لمستقبل القريب.

وعلى صعيد اخر، تطلع مساعد وزير الخارجية الى النجاح عبر التعاون في اطار الية "بريكس بلس" لشطب التبادل باستخدام عملة الدولار في الدول الاعضاء.

كما تطرق الى المفاوضات بين ايران والدول الاوروبية وغير الاوروبية، قائلا : اننا نبذل الجهود من اجل تحقيق مصالح الشعب الايراني بأعلى حد وان تصب النتائج في هذا السياق.

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