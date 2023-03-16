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مئات من جنود الاحتلال يهددون بعدم الانصياع للخدمة

مئات من جنود الاحتلال يهددون بعدم الانصياع للخدمة
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

هدد نحو 650 جنديا من جنود الاحتياط الإسرائيلي بعدم الانصياع إلى الخدمة، إذا استمرت الحكومة في خطتها للإصلاح القضائي.

العالم ـ الاحتلال

وحسب المعلومات فإن 200 جندي من بين الـ650 هم من بين وحدة "السايبر" يقولون إنهم سيرفضون الانصياع إلى الأوامر والخدمة ابتداء من يوم الأحد إذا استمرت الحكومة في خطتها للتعديلات القضائية.

وفي ظل تحذيرات أقتراب الحرب الاهلية داخل الكيان تتواصل التظاهرات بالشارع الاسرائيلي والتي شملت أكثر من 150 موقع وانضمام الى تلك التظاهرات طلبة الجامعات والاكاديمين تحت شعار"مقاومة الدكتاتورية"، المتمثلة بنتنياهو وزمرته الحاكمة وسط أستخدام القوة ضد المتظاهرين.

ومع كل هذا يواصل الكنيست التصويت لمشاريع قوانين لحماية نتنياهو من المحاسبة أو العزل والمضي قدما لتغير ما يعرف بالنظام القضائي داخل الكيان.

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