الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العثور على براميل اليورانيوم المفقودة في ليبيا

العثور على براميل اليورانيوم المفقودة في ليبيا
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الخميس، عثورها على كمية اليورانيوم التي أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن فقدانها من ليبيا، مشيرة إلى أنها عثرت عليها في منطقة لا تبعد سوى حوالي خمسة كيلومترات عن المستودع، في اتجاه الحدود التشادية، والذي زاره أعضاء من الوكالة الدولية.

العالم - لیبیا

ونشر آمر إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، خالد المحجوب، على صفحته في "فيسبوك"، بياناً للأمين العام للقيادة العامة رداً على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا، مرفقاً إياه بفيديو يظهر شخصاً يقوم بعدّ الكمية المفقودة.

وفيما لم تظهر هوية الشخص الذي كان يقوم بالعد ويرتدي لباساً واقياً، أظهر العد 18 برميلاً، فيما قالت الوكالة إنّ العدد المفقود هو 10 حاويات.

ونقل المحجوب عن الأمين العام لقيادة حفتر، أنّ المستودع الذي توجد فيه براميل اليورانيوم في الجنوب الليبي، زاره أعضاء من الوكالة الدولية، وقاموا بـ"جرد العدد الموجود وأُقفل باب المستودع بالشمع الأحمر"، وتم الاتفاق على "تكليف حراسات للحفاظ عليها".

ولم يتوفر بيان قيادة حفتر جواباً على الكثير من الأسئلة، وأبرزها حول كيفية العثور على الكمية المفقودة وأسباب فقدها. وحاول البيان إلقاء المسؤولية على وكالة الطاقة الذرية بالقول: "للأسف لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات وغير المتوفرة لدينا".

وفي محاولة لتبرير سبب فقدانها، أشارت قيادة حفتر إلى أنه "مع وجود الحظر على الجيش الليبي، تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة".

وساد بيان قيادة حفتر ارتباك في توضيح ظروف اختفاء الكمية، ففيما أشار إلى "وجود حراسات على مسافة بعيدة عن مستودع اليورانيوم"، لم يفد بإبلاغه هذه الحراسات عن فقدان الكمية، بل أكد أنّ وكالة الطاقة الذرية هي من أبلغت عن فقدانها.

وجاء في البيان أنّ "مندوب الوكالة ماسيمو حضر إلى مكتبه يوم الأربعاء الماضي، وأبلغ عن اختفاء عدد 10 براميل ووجود فتحة في المستودع من الجانب بحجم البرميل الواحد ما يسمح بخروج البرميل".

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد.. طهران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%

اسلامي: ليس لدينا تخصيب بنسبة 84%

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الوزراء الإماراتي: لن نسمح بإستخدام جغرافية الإمارات ضد إيران

العثور على براميل اليورانيوم المفقودة في ليبيا

مئات من جنود الاحتلال يهددون بعدم الانصياع للخدمة

بالفيديو.. شهداء وجرحى بينهم قياديان ميدانيان أثناء اقتحام الاحتلال جنين

شاهد جماهير غفيره تشيع جثامين شهداء جنين

بالفيديو.. رئيس كيان الاحتلال يحذّر من حرب أهلية وشيكة تؤدي لانهيار الكيان