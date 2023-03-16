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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات جنوب تركيا إلى 16 قتيلا

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات جنوب تركيا إلى 16 قتيلا
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات التركية، يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات جنوب البلاد إلى 16 قتيلا، ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على عدة مفقودين.

العالم-تركيا

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الانزلاقات والانهيارات الطينية في جنوب شرق البلاد بلغ 15 قتيلا.

وأكد الوزير: "في أديامان مقتل شخصين في سانليورفا 13 شخصا نتيجة الفيضانات.. تتواصل أعمال البحث والإنقاذ للعثور على 5 أشخاص مفقودين".

وغمرت المياه مئات المنازل في المحافظات، ودمرت الجسور والطرق بشكل جزئي بسبب هطول الأمطار الغزيرة (200 ملم لكل متر مربع)، حيث تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين، وبالتالي لا يتم استبعاد فيضانات وتدفقات طينية جديدة.

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