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الرئيس الصيني يزور روسيا بدعوة من بوتين

الرئيس الصيني يزور روسيا بدعوة من بوتين
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سوف يقوم بزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - روسيا

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