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مراسل العالم: مناورات حزام الأمن البحري تبدأ بالمرحلة التكتيكية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد موفد قناة العالم الاخبارية الى مناورات حزام الأمن البحري التي تجري في منطقة تشابهار جنوب شرق إيران بين القوات البحرية الايرانية والصينية والروسية أن المناورات بدأت اليوم بالمرحلة التكتيكية.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف الزميل محمد لاجوردي لنشرة أخبار العالم إن المناورات لها أهمية ودلالات كثيرة خاصة في ظل الاوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأجرى الزميل لاجوردي مقابلة مع المتحدث باسم "مناورات حزام الأمن البحري" الادميرال مصطفى تاج الديني والذي أكد الأخير بأن القوات المشاركة في المناورات تستعد للتدريبات والتكتيكات التي سوف تنطلق ظهر اليوم. وبعد ذلك سوف تجري عملية التنسيق وسوف يتم اطلاق النار مساء اليوم. وأضاف أن المناورات تجري عبر لغة مشتركة ولقد وتجري بهدف مواجهة القرصنة ورفع مستوى الجهوزية والتنسيق بين القوات المشاركة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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