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الخطيب: الصيغة الطائفية في لبنان هي السبب في تكرار الازمات

الخطيب: الصيغة الطائفية في لبنان هي السبب في تكرار الازمات
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة اليوم الجمعة في مقر المجلس، إلى الحاضرين، بالقول: "ارجعوا إلى هذه الخطبة لكل ما تحدثنا عنه وزيادة..".

العالم - لبنان

واضاف: "ونحن أحوج اليها في هذه الأيام الصعبة لنتغلب على الصعوبات التي تعترضنا وخصوصا الاخلاقية والروحية والمعيشية ومعاونة أهل الحاجة وتمتين علاقاتنا الاجتماعية أسراً ومجتمعاً في مواجهة التحلل من القيم وافساد الاجيال وكل التحديات التي تواجهنا، ونتطلع أن تسود الحكمة لدى القوى السياسية في إخراج البلد من أزماته في أقرب وقت".

وقال: "وإنهاء هذا الوضع الذي أنهك اللبنانيين بالاستجابة إلى دعوة الحوار لتتحمل الدولة مسؤوليتها اتجاه شعبها وتوفّر مقومات العيش الكريم لأبنائها، وعدم انتظار الحلول من الخارج مع أن الانفراج في العلاقات السعودية الإيرانية يخفّف من ضغوط العوامل الخارجية التي تعقّد المشهد الداخلي وتُسهّل الحلول للخروج من الازمة كحل سريع، ولكن علينا الاعتراف بأن الصيغة الطائفية هي السبب في تكرار الازمات التي هيأت الارضية بالتحريض الطائفي لشد العصب وتهييج الشوارع الطائفية".

وأكد الخطيب، أنه "يجب الخروج منها إلى بناء دولة المواطنة وعدم الهروب منها إلى صيغ الكونفدرالية والفيدرالية أو إلى التقسيم، الذي يعني اما الصيغة الطائفية أو الحروب الاهلية، ولو أقيمت دولة حقيقية على أساس المواطنة لما استطاع المتمسكون بالصيغة الطائفية تكرار هذه التجارب التي تعبث بالوطن ومصيره وتحميل المقاومة أسباب فشلهم التي تكاد تكون الوجه الايجابي الوحيد في الحفاظ على الكيان وحماية سيادته في مواجهة العدوانية الاسرائيلية ووحدته من المشاريع الطائفية التقسيمية".

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