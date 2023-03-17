امن لبنان يلقي القبض على 'مهندس' أخطر شبكات تجارة وترويج المخدّرات

العالم - لبنان

واضافت انه "بعد عملية رصد دقيقة لأحد أخطر المطلوبين، فور عودته من تركيا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، تبيّن لهذه المجموعة أنه يتّخذ من محلّة الشّراونة في بعلبك مقرًا له، ولا يُغادرها أبداً، ويُدعى: ب. م. (مواليد عام 1994، سوري) ملقّب بـ "الحلاق" بحقّه مئات المذكرات العدلية، وهو مهندس شبكات تجارة وترويج المخدّرات لأخطر التّجّار، منها: شبكتي (ن. ز.) و"أبو سلّة"، ويشرف على تشغيلها من غرف عمليات في المنطقة المذكورة، فيتواصل من خلالها مع الزبائن بحيث يتم توجيههم الى أماكن محدّدة لاستلام المخدّرات من مروجين".

وأوضحت في بلاغ، أن "هذه الشبكات إضافة الى غرف العمليات، تتألف من معامل لطبخ وتوضيب المخدّرات -معظمهما في الشراونة والمناطق المجاورة-، ناقلي مخدّرات من البقاع الى المدن، مستودعات لحفظ المواد المخدّرة والأموال الناتجة عن ترويجها. وان هذه الشبكات، بتصميمها العنقودي، يمكنها الاستمرار بالعمل حتى وإن أوقف عددٌ كبيرٌ من أفرادها وضُبِط أيضاً عددٌ كبيرٌ من مستودعاتها".