الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قبلان:

المصارف تلعب لعبة الانتقام النقدي وهذا بمثابة تهديد وجودي للبنان

المصارف تلعب لعبة الانتقام النقدي وهذا بمثابة تهديد وجودي للبنان
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكّد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان، أن "لبنان بلدنا بخطر كبير وهائل، والبديل عنه فوضى وقتل وفظاعات، فلا تسمحوا بضياع بلدكم".

العالم - لبنان

وأشار في حديث موجّه للمسيحيين، الى أننا "منكم وأنتم منا، ولن نقبل بديلاً عنكم، والمشروع الدولي الذي يُرسم خطير للغاية، خاصة أن هذا المشروع يستثمر أمنياً بالنزوح وبشكل مخيف، والسفارات الغربية غارقة بهذه المشاريع الأمنية، وبلعبة مسوحات وإحصاءات وخرائط أمنية خطيرة، والمطلوب أن نحمي بلدنا لبنان من لعبة النزوح والخرائط الأمنية والمشاريع الأممية، التي تقودها أجهزة أمنية خارجية، وجمعيات ومجاميع نزوح وترسانة طوابير تريد نسف واقع لبنان، وتدمير دولته وسيادته واستقلاله".

ورأى خلال خطبة الجمعة، أنه "يبدو أن المصارف تلعب لعبة الانتقام النقدي، وهذا بمثابة تهديد وجودي للبنان، ولذلك عليهم أن يحذروا سوء العاقبة لأن نهاية لبنان النقدية ستكون وخيمة على الجميع".

ولفت قبلان إلى أن "الفراغ الرئاسي فرّغ الدولة، والتعطيل السياسي نحر البلد وناسه، والبلد الآن على حافة أسوأ كارثة، ولذلك المطلوب تسوية رئاسية سريعة لصالح الجميع، لكن على قاعدة رئيس قوي، لأن الرئيس الضعيف لا طعم له، ولبنان بحاجة إلى أكتاف تحمل، وليس إلى ندّابي ترب. من هنا نريد حكومة تتحسّس الجوع، وتعيش بين أكواخنا، لأن الجماعة المتنفّذة سياسياً ومالياً أبعد ما يكون عن الفقراء، وأغلب لبنان فقير، والكارثة تطلّ برأسها من كل جانب، ولعبة الدولار خارجية وداخلية وخطيرة، والحلّ بحكومة أسواق ومناطق وطبقات منكوبة، فحكومة جماعة المال طيّرت البلد وصادرت كل شيء، وأنهكت كل شرائح لبنان.

روابط ذات صلة

الخطيب: الصيغة الطائفية في لبنان هي السبب في تكرار الازمات

اللبناني سلامة قلق من امكانية ادعاء القاضية الفرنسية عليه في باريس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟

قيادي لأنصار الله: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى في سويسرا

الهلال الأحمر الفلسطيني.. 10 إصابات بحالات إختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الشيخ دعموش: للاسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت

بالفيديو.. أهم رسائل المناورات الايرانية الروسية الصينية المشتركة

امام جمعة طهران يشيد بالشعب الايراني الذي وقف امام ثلاث فتن كبيرة