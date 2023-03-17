الشيخ دعموش: للاسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت

العالم - لبنان

وقال: "إن أميركا وإسرائيل والغرب يراهنون على إبعاد جيل الشباب عن ثقافة المقاومة، ويعملون على إفسادهم ‏عبر ثقافة التفاهة والميوعة والترويج للتحلّل الأخلاقي والاجتماعي وللشذوذ الجنسي والمخدرات، ولكن بفضل الله حتى الآن هم ‏خسروا رهاناتهم، ولم ينجحوا في التأثير على جيل الشباب بدليل أن شبابنا ما زالوا يحملون ثقافة المقاومة وفكرها ويرفعون رايتها، ويتنافسون على المشاركة فيها".

ختم: "لذلك على أميركا والغرب وحلفائهم أن ييأسوا من التأثير على هذا الجيل وعلى ‏الأجيال القادمة، فالأجيال الحالية والأجيال القادمة ستحمل نفس الثقافة والايمان والالتزام ‏والعزم والإرادة والروحية ولن تستسلم وستمضي في طريق المقاومة، اليوم إنقاذ البلد من أزماته الداخلية المتصاعدة لا يكون بالتمنيات واللامبالاة وانتهاج سياسة التعطيل بل بالعمل الجاد وتحمّل المسؤوليات والترفّع عن الكيديات والحسابات الضيّقة والإسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت لأن الرهان على الوقت ليس في مصلحة أحد".