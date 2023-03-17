الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ دعموش: للاسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت

الشيخ دعموش: للاسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، أن "اعداءنا اليوم يعملون ليلا ونهارا وبكل الوسائل والأساليب على إبعاد الأجيال والشباب عن المساجد لأنّهم يعرفون حجم تأثير التعبئة المسجدية في إقبال الشباب على التدين والتزام ثقافة المقاومة والانخراط في المقاومة".

العالم - لبنان

وقال: "إن أميركا وإسرائيل والغرب يراهنون على إبعاد جيل الشباب عن ثقافة المقاومة، ويعملون على إفسادهم ‏عبر ثقافة التفاهة والميوعة والترويج للتحلّل الأخلاقي والاجتماعي وللشذوذ الجنسي والمخدرات، ولكن بفضل الله حتى الآن هم ‏خسروا رهاناتهم، ولم ينجحوا في التأثير على جيل الشباب بدليل أن شبابنا ما زالوا يحملون ثقافة المقاومة وفكرها ويرفعون رايتها، ويتنافسون على المشاركة فيها".

ختم: "لذلك على أميركا والغرب وحلفائهم أن ييأسوا من التأثير على هذا الجيل وعلى ‏الأجيال القادمة، فالأجيال الحالية والأجيال القادمة ستحمل نفس الثقافة والايمان والالتزام ‏والعزم والإرادة والروحية ولن تستسلم وستمضي في طريق المقاومة، اليوم إنقاذ البلد من أزماته الداخلية المتصاعدة لا يكون بالتمنيات واللامبالاة وانتهاج سياسة التعطيل بل بالعمل الجاد وتحمّل المسؤوليات والترفّع عن الكيديات والحسابات الضيّقة والإسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت لأن الرهان على الوقت ليس في مصلحة أحد".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الخطيب: الصيغة الطائفية في لبنان هي السبب في تكرار الازمات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟

قيادي لأنصار الله: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى في سويسرا

الهلال الأحمر الفلسطيني.. 10 إصابات بحالات إختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الشيخ دعموش: للاسراع في انتخاب الرئيس وعدم تضييع الوقت

بالفيديو.. أهم رسائل المناورات الايرانية الروسية الصينية المشتركة

امام جمعة طهران يشيد بالشعب الايراني الذي وقف امام ثلاث فتن كبيرة