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مسؤول: مناورة بحرية مشتركة تخللت عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية

مسؤول: مناورة بحرية مشتركة تخللت عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم مناورات 2023 البحرية العميد "مصطفى تاج الديني" أنه تم امس الخميس تنفيذ مناورات 2023 البحرية المشتركة التي تخللتها عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية ليلية بمشاركة وحدات بحرية وجوية تابعة لسلاح البحر الايراني والصيني والروسي في منطقة شمال المحيط الهندي.

العالم- ايران

وأشار المسؤول الى تنفيذ هذه المناورات المشتركة التي تم فيها اطلاق نيران ليلية على أهداف جوية والتي تعتبر أهم التمارين البحرية التي قامت بها الوحدات المشتركة بنجاح، وقال: ان استهداف المواقع الجوية في الليل يتطلب ايجاد تنسيق تام واستلام الأوامر في حينها.

وتابع قائلا: ان اللغة المشتركة لهذه المناورات تعتمد التكتيكات اللازمة للقوات البحرية المشاركة التي تتألف من جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وقوات حرس الثورة الاسلامية وكذلك القوات البحرية التابعة لكل من الصين وروسيا، حيث انجزت المناورات بنجاح.

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مسؤول: مناورة بحرية مشتركة تخللت عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية

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