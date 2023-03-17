مسؤول: مناورة بحرية مشتركة تخللت عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية

العالم- ايران

وأشار المسؤول الى تنفيذ هذه المناورات المشتركة التي تم فيها اطلاق نيران ليلية على أهداف جوية والتي تعتبر أهم التمارين البحرية التي قامت بها الوحدات المشتركة بنجاح، وقال: ان استهداف المواقع الجوية في الليل يتطلب ايجاد تنسيق تام واستلام الأوامر في حينها.

وتابع قائلا: ان اللغة المشتركة لهذه المناورات تعتمد التكتيكات اللازمة للقوات البحرية المشاركة التي تتألف من جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وقوات حرس الثورة الاسلامية وكذلك القوات البحرية التابعة لكل من الصين وروسيا، حيث انجزت المناورات بنجاح.