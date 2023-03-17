الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة المالية التركية إن حجم الخسائر المادية المباشرة للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي بلغ 103.6 مليار دولار.

العالم- تركيا

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا الرقم يعادل 9% من الدخل القومي التركي المتوقع في العام 2023.

وتابعت أن الخسائر هي أكثر بـ6 أضعاف من حجم الخسائر التي وقعت في الزلزال الكبير الذي وقع في العام 1999 في منطقة مرمرة بما فيها اسطنبول.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن تسجيل وفاة 48 ألفا و448 شخصا جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.

روابط ذات صلة

تركيا.. زلزال جديد بقوة 4.7 درجات يضرب كهرمان مرعش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله الشيخ عيسى قاسم ...سيرة ومسيرة

بعد اشتباكات مع أنصاره.... محكمة باكستانية تعلق مذكرة التوقيف بحق عمران خان

شاهد.. فيضانات وسيول تضرب مناطق شمال وشرق سوريا

الأدميرال ايراني: يجب طرد القوى الغريبة من المنطقة وبناء تحالف بين دولها

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار