الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين، عقب صلاة الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

ففي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا، وفق ما أفاد به لـ"وفا" مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل.

وفي قلقيلية، أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وحسب المصادر المحلية فقد أطلقت قوات الاحتلالالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

روابط ذات صلة

10 إصابات بحالات إختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله الشيخ عيسى قاسم ...سيرة ومسيرة

بعد اشتباكات مع أنصاره.... محكمة باكستانية تعلق مذكرة التوقيف بحق عمران خان

شاهد.. فيضانات وسيول تضرب مناطق شمال وشرق سوريا

الأدميرال ايراني: يجب طرد القوى الغريبة من المنطقة وبناء تحالف بين دولها

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار