الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إنهيار العملة الوطنية يضع الحزب الحاكم بتركيا بمأزق عشية الانتخابات

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تستعد تركيا لخوض انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ14 من مايو/ أيار وسط تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة الوطنية وعجز يفوق 9 مليارات دولار في الميزانية، الامر الذي يجعل الملف الاقتصادي لاعبا رئيسيا في تحديد نتائج الانتخابات.

العالم - خاص بالعالم

في الوقت الذي تعيش فيه تركيا أزمات اقتصادية أثرت على مختلف مناحي الحياة هنا ، جاء زلزال كهرمان مرعش المدمر ليضيف أعباء اقتصادية وأزمات متفاقمة.

وزارة المالية التركية قالت أن ميزانية الحكومة سجلت الشهر الماضي عجزا بقيمة 170 مليار ليرة أي ما يعادل تسعة مليار دولار ، أرقام تمثل عبئا ثقيلا على تركيا.

وبينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية يزداد الضغط على الليرة التركية والتي شهدت تراجعات غير مسبوقة طوال العامين الماضيين لتصل لأعلى مستوى لها الأيام الأخيرة متجاوزة حاجز ال 19 ليرة لكل دولار، وهو ما يسارع في ارتفاع نسب التضخم ، في وقت تحاول فيه الحكومة إرضاء الناخب التركي المتضرر كثيراً من الغلاء المتزايد.

ويجمع مختصون اقتصاديون بأن الزلازل التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية الدولة.

حيث ستضطر الحكومة إلى القيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات توصف بأنها الأهم في تاريخ البلاد.

أعباء اقتصادية وأزمات متراكمة تجعل ملف الاقتصاد لاعباً أساسيا هو الأكثر تأثيراً في الانتخابات القادمة حتى باتت وعود الاصلاح الاقتصادي على رأس الوعود الانتخابية في تركيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تركيا تقرر البدء بالعملية البرلمانية لقبول انضمام فلندا لحلف الناتو

الحزب الحاكم في تركيا يعتبر شروط الأسد للقاء مع أردوغان 'غير مناسبة'

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار

بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-03-2023

بالفيديو.. إنهيار العملة الوطنية يضع الحزب الحاكم بتركيا بمأزق عشية الانتخابات

بابا الفاتيكان يبعث رسالة جديدة للسيد السيستاني

هذا ما قاله مندوب سورية في جنيف حول حقوق الإنسان

عكرمة صبري.. الجنود الأوكران الذين أحرقوا القرآن الكريم ينتمون لخلفية تعصبية سوداوية حاقدة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-03-2023