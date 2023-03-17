إنهيار العملة الوطنية يضع الحزب الحاكم بتركيا بمأزق عشية الانتخابات

العالم - خاص بالعالم

في الوقت الذي تعيش فيه تركيا أزمات اقتصادية أثرت على مختلف مناحي الحياة هنا ، جاء زلزال كهرمان مرعش المدمر ليضيف أعباء اقتصادية وأزمات متفاقمة.



وزارة المالية التركية قالت أن ميزانية الحكومة سجلت الشهر الماضي عجزا بقيمة 170 مليار ليرة أي ما يعادل تسعة مليار دولار ، أرقام تمثل عبئا ثقيلا على تركيا.

وبينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية يزداد الضغط على الليرة التركية والتي شهدت تراجعات غير مسبوقة طوال العامين الماضيين لتصل لأعلى مستوى لها الأيام الأخيرة متجاوزة حاجز ال 19 ليرة لكل دولار، وهو ما يسارع في ارتفاع نسب التضخم ، في وقت تحاول فيه الحكومة إرضاء الناخب التركي المتضرر كثيراً من الغلاء المتزايد.

ويجمع مختصون اقتصاديون بأن الزلازل التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية الدولة.

حيث ستضطر الحكومة إلى القيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات توصف بأنها الأهم في تاريخ البلاد.

أعباء اقتصادية وأزمات متراكمة تجعل ملف الاقتصاد لاعباً أساسيا هو الأكثر تأثيراً في الانتخابات القادمة حتى باتت وعود الاصلاح الاقتصادي على رأس الوعود الانتخابية في تركيا.

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