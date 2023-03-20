خطة نتنياهو للتعديلات القضائية تهدد أمن كيان الاحتلال وتنذر بحرب أهلية

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خطة نتنياهو للتعديلات القضائية؛ ووجهت بموجة اعتراضات واسعة؛ ووصفت المعارضة ما سمي بمشروع 'الإصلاح القضائي' بأنه 'انقلاب تشريعي'. وقالت انها ستقدم طعنا أمام المحكمة العليا على مشروع القانون لتعديل قواعد تعيين القضاة.

مأزق نتنياهو والانقسام يزداد مع تهديد وزير الحرب في كيان الاحتلال يوآف جالانت؛ بالاستقالة إذا واصلت الحكومة طريقها في تشريع التغييرات القضائية بشكل أحادي.

على جانب آخر، أعلن عشرات الطيارين ومشغلي طائرات الاستطلاع العسكرية ضمن تشكيلات الاحتياط في جيش الاحتلال عن رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم تتراجع الحكومة عن سن قوانين تهميش القضاء.

تحت كل هذا الضغط؛ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال تحسينات على خطة حكومته اليمينية المتشددة لتعديل قوانين السلطة القضائية.



وجاء الإعلان بعد اتصال تلقاه نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث التوصل لتسوية وتوافق في الأزمة الدستورية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو طمأن الرئيس الأمريكي على سلامة النظام الديمقراطي، واستخدم بيان صادر عن الائتلاف الحاكم لغة أكثر حذرا مقارنة بتلك الواردة في مشروع التعديلات القانونية الأصلي.

لكن الائتلاف أشار إلى أنه سيواصل النظر في استخدام القضاة في لجنة الاختيار لما وصفه 'بحق نقض' الترشيحات لمنصة القضاء.

كما أشار البيان إلى التحسينات التي أدخلت على مشروع التعديلات القانونية في جلسة مراجعة عقدها الكنيست الأحد.

لكن الخطة المحسنة قوبلت باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط؛ ورفض زعيم المعارضة يائير لابيد الاقتراح قائلا إنه لم يغير شيئا جوهريا.

فيما قالت حركة الأعلام السوداء إن المظاهرات ستزداد كثافة في تحد لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة.

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