بشار الأسد: الحرب على سورية أثبتت أن الغرب لن يتغير

العالم - سوریا

ولفت الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا 1" إلى أن كل ما فعله الغرب وكل ما قام به هو عكس ما يتحدثون به من مبادئ إنسانية مزيفة، فهم بارعون فقط بتصدير المصطلحات التي وضعوا لها مضموناً بطريقتهم، وجزء كبير من العالم صدقها.

وقال: أعتقد أن براعة الغرب هي أنهم أعطونا مصطلحات، ولكن وضعوا مضموناً لهذه المصطلحات بطريقتهم، وجزء كبير من العالم صدق هذه المصطلحات، فمصطلح الحرية مصطلح جميل لكن يمكن أن تكون الحرية هي حرية الإنسان في أن يقتل الآخرين، حرية الإنسان في أن يخرب الحرية أن يقوم بكل شيء سيئ، فهذا المصطلح الجميل يمكن أن يكون له مضمون قبيح، نفس الشيء الديمقراطية، الديمقراطية هي مشاركة أكبر عدد من الناس في القرار الوطني، بالنسبة لهم الديمقراطية هي لك حرية وحيدة فقط أن تقبل بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها عليك، هذه هي الديمقراطية أن تقبل بما يريدون، الديمقراطية هي أن تكون عميلاً لهم عندها ستصنف بأنك ديمقراطي.

وأوضح: السياسة الغربية مبنية على الكذب وعلى الخداع، في أفضل الدول الغربية إن كنت صادقاً ربما تخرج من السياسة.

وحول شيطنة الغرب في سورية منذ سنوات عدة وفي روسيا هذه السنة الاولى أكد بشار الأسد: لدينا ولديكم تجربة طويلة ولكن البعض لا يراها، من الخطأ أن نعتقد أن مشكلة روسيا مع الغرب بدأت بموضوع أوكرانيا أو بموضوع جزيرة القرم، مشكلتهم مع روسيا عمرها 300 عام من أيام بطرس الأكبر.

وتابع: المطلوب من روسيا أن تكون دولة تابعة صغيرة ضعيفة، هذا طلب أكيد، البعض في روسيا راهن على الغرب، فإذاً هدف تقسيم روسيا وإضعاف روسيا هو هدف غربي دائم عمره 300 عام، نفس الشيء بالنسبة لنا في سورية الدول الغربية هي التي استعمرت منطقتنا سواء كانت بريطانيا وفرنسا بشكل أساسي أو الآن أمريكا تحتل أراضي سورية، لم يتغيروا لم تتغير السياسة، بعد خروجهم لم يتغيروا حتى في مفاوضاتهم الاقتصادية، هم يهدفون لشيء واحد، وأنا أتحدث عن اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الدول العربية كنا نفاوض كانوا يريدون أن يأخذوا كل شيء من سورية ويقدموا لها الشيء البسيط، يعني ضد مصلحتنا فرفضنا التوقيع، وأثبتت الحرب على سورية بأن الغرب لن يتغير فإذاً سؤالك ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نكون أقوياء فقط، أنت تعيش في غابة، الأقوى في الغابة هو يأكل الآخرين،لا يوجد قانون دولي هو على الورق.

وحول اقتراحات خبيثة من جانب الدول الغربية بشأن التخلي سوريا عن روسيا وابتعادها عن إيران، قال الرئيس السوري:هم دائماً يستخدمون هذا الأسلوب حتى قبل الحرب، يعني هذا الأسلوب الخبيث هو جزء من شخصيتهم على ما يبدو الشخصية السياسية لديهم.