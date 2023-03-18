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تجديد الأسد لشروط سوريا قبل أيّ لقاء بأردوغان

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ إصرار الأسد من موسكو على تعهد بسحب القوات التركية من سوريا قبل لقاء أردوغان؟

العالم - مع الحدث

هل هذا يفسر عدم اجتماع نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وايران وروسيا وتأجيله لموعد لاحق؟

ما الموقف الروسي من شروط الرئيس السوري التي يعتبرها مسألة وطنية وليست سياسية؟

ما يعني كلامه أن أولوية أردوغان هي الانتخابات وأولوية سوريا هي الانسحاب التركي واستعادة السيادة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الخبير في الشؤون التركية محمد نورالدين، والكاتب والباحث السياسي د. مهند الضاهر، والكاتب السياسي فايز حوالة.

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