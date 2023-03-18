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"لصوص الطاقة"..هذه الأطعمة تجعلك متعباً

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

ما نأكله يؤثر على أجسامنا، وقبل كل شيء، على صحتنا. ويرجع هذا إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام يحتاجها الجسم لمجموعة متنوعة من العمليات الحيوية.

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ويؤثر ما نأكله على مزاجنا ومقدار الطاقة التي لدينا. وتلعب الكربوهيدرات المعقدة طويلة السلسلة، مثل تلك الموجودة في منتجات الحبوب الكاملة، دوراً مهماً في نظامنا الغذائي اليومي؛ إذ تضمن أن مستوى السكر في الدم يرتفع ببطء بعد تناول الطعام وتجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة. هذا لا يمنع فقط نوبات الشهية المفترسة وما شابه، بل يمنع أيضاً التعب طوال اليوم. تلعب الفواكه والخضروات، وهي ليست غنية بالمغذيات فحسب، بل أيضاً بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، دوراً مهماً في رفاهيتنا ويمكنها كذلك تقليل التوتر.

وأورد موقع ويتال الألماني المختص بالشؤون الصحية ومسائل اللياقة ثلاثة أنواع من المأكولات التي تسلبنا طاقتنا وتجعلنا نشعر بالتعب دوما و هي الوجبات السريعة والحلويات والكحول.

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