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بعد الصين والامارات ... شمخاني سيزور العراق

بعد الصين والامارات ... شمخاني سيزور العراق
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

يعتزم امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني القيام بزيارة للعراق وذلك بعد زيارتين هامتين له الى الصين والامارات قبل أيام.

العالم - ايران

ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لايران، وسيزوره الادميرال شمخاني بعد الزيارة الهامة التي اجراها للصين وإبرام اتفاق مع نظيره السعودي لاستئناف العلاقات الايرانية السعودية، تلتها زيارة الى الامارات في اطار تعزيز العلاقات الثنائية.

ويشير الخبراء ان الاحتفاظ بالعلاقات التجارية مع العراق والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار سنويا، ورفع مستواها، يحتاج الى معالجة بعض التحديات الامنية التي تثقل كاهل العلاقات بين البلدين بالاضافة الى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وإعطاء دفعة للتعاون المصرفي بين البلدين.

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