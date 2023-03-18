أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت18 مارس 2023

اطلاعات ..

تطور في علاقات إيران والجيران .. رئيس دولة الإمارات يبدي إستعداده لإزالة أي سوء تفاهم

اعتماد ..

فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات .. شمخاني يجري مشاورات في أبوظبي

جمهوري اسلامي ..

حركة أنصار الله اليمنية .. مستعدون لتبادل جميع الأسرى مع التحالف السعودي دون شروط

رويش ملت ..

المتحدث بإسم الخارجية .. لماذا تصمت ألمانيا على وجود ترسانة نووية في الكيان الصهيوني

ارمان ملي ..

وزارة الخارجية .. البرلمان الأوروبي تحول لبؤرة ترويج للكراهية ضد إيران

شرق ..

إنتهاء المنارورات الإيرانية الروسية الصينية في المحيط الهندي الخاصة بمكافحة الإرهاب البحري

قدس ..

بشار الأسد يشترط إنسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل أي لقاء مع أردوغان

كيهان ..

إسماعيل هنية يلوح بإمتلاك حماس صواريخ جديدة تصل لأبعد نقطة بالكيان الصهيوني

افتاب يزد ..

زعيم كوريا الشمالية يحذر من أن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها على الردع

وطن امروز ..

باريس غارقة بين النار والنفايات .. تظاهرات غاضبة وأعمال عنف وإضرابات ضد قانون التقاعد

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( إدعاءات أحفاد هتلر )..المستشار الالماني اولاف شولتز اصر في لقائه مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ببرلين علي اِغماض عينه بالكامل على واقع وجود ترسانة نووية في هذا الكيان مفضّلا اِرضاءَ ضيفِه عبر اطلاق اتهاماتٍ وادعاءاتٍ كاذبة ضد ايران والبرنامج النووي الايراني السلمي .

إن الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تشر بكل تقاريرها لوجود برنامج نووي عسكري بإيران , و بلادنا أكدت مرارا سلميته.

لكنَّ كل ذلك لم يمنع السيد شولتز من التصرف بصهيونيةٍ اكثَرَ من الصهاينة لكسبِ ود تل ابيب واللوبيات الصهيونية في العالم باطلاق اتهامات وادعاءات كاذبة ضد بلادنا.

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الأسد يشترط إنسحاب القوات التركية للقاء أردوغان ) كتبت صحيفة اطلاعات ..الرئيس السوري بشار الاسد اكد في معرض اشارته لموضوع ميل ورغبةِ نظيره التركي رجب طيب اردوغان بعقدِ قمةٍ سورية تركية , اَن الاولوية بالنسبة له هي خروجُ القوات التركية والامريكية من الاراضي السورية وفرضُ السيادة الوطنية على كل ارجاء البلاد .

( الأسد نوه بأن الإنتخابات هي أولوية أردوغان من وراء الحديث عن لقاء قمة وأنه من الصعب التكهن بمواقفه في حالة فوزه فيها)

الرئيس السوري اكد في تصريحاته الاخيرة على عدم وجود اية خلافات بين الشعبين السوري والتركي مشددا على ان المشكلة تكمن في طموحات ونوايا تركيا والمسؤولين الاتراك ازاء سوريا .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( الكيان الصهيوني وتفاعلات وتبعات عملية مجدو )..تَخَبَّطَ الكيانُ الصهيوني بشكل مفضوح تماما بشأن عملية المقاومة الفلسطينية في منطقة مجدو بالجليل قرب الحدود مع لبنان. تل ابيب ادعت ان عمليةَ تسللٍ عبر الحدودِ مع لبنان هي وراء انفجار عبوة ناسفة في مجدو واَن منفِّذَ العملية لقيَ مصرعه , ولكنْ( كشف بيان لمجموعة فلسطينية بإسم " الذئاب المفردة " عن زيف الإدعاءات الصهيونية بشأن عملية مجدو مؤكدا أنها فلسطينية ومنفذها حي).

والذي اَرعب الصهاينة اكثَر ليس فضحُ اكاذيبهم بشأنها قدرَما اَرعبَهم ما تَضمَّنَه هذا البيانُ بشأن تشكيل مجموعة مقاومةٍ فلسطينية في اراضي عام 1948 لاول مرة . فمثلُ هذا الاعلان يعني ان المستقبل سيَشهد المزيد من العمليات الفلسطينية في تل ابيب وحيفا ويافا والجليل في مواكبةٍ علنية وشُجاعةٍ مع مجموعات المقاومة في الضفة الغربية وخاصة بعد تشكيل مجموعةِ عرين الاسود بنابلس ومجموعاتِ مقاومةٍ مسلحة اخرى بجنين وغيرِها من المناطق بالضفة . لذلك لم يكن من العجيب ان يسارع نتنياهو لاختصار زيارته لالمانيا والعودة لتل ابيب لمواجهة كابوس جديد سيُسرِّعُ بنهايةِ الكيان .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( تصاعد غضب الغرب من زيارة الأسد لموسكو ) ..اثارت زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لموسكو فورة غضب في امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا التي توعدت في بيان مشترك بعدم اعادة العلاقات مع سوريا الاسد للابد .

( البيان الغربي المشترك أكد أيضا مواصلة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا مجسدا عمق الحقد الغربي على سوريا وشعبها)وهوحقد تضاعف تماما مع فشل رهان هذه القوى وحلفاءها في المنطقة على الجماعات الارهابية بسوريا لتغيير المعادلات وموازين القوى في هذا البلد, ومع اقتراب حياة الجماعات الارهابية فيه من نهايتها.

ان سوريا نجحت لافي دحر الارهاب التكفيري فحسب بل في كسر محاولات الغرب فرض عزلة اقليمية ودولية عليهاايضا , وزيارات الاسد لموسكو ولعواصم عربية واقليمية وتهافت البلدان العربية على اصلاح جسور العلاقات مع الشرعية في دمشق مؤشر على ذلك الامر الذي ضاعف من حَنَقِ وحقد الغرب على سوريا .

ارمان ملي ..

في تقريرها (الصين تحذر من عودة اليابان للعسكرتاريا ) كتبت صحيفة ارمان ملي ..الصين قلقة تماما من اندفاع اليابان في تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير, وهذا ما عكسه بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية اعتبر هذا التوجه الياباني عودة يابانية خطيرة للعسكرتاريا . بكين ترى ان ( اليابان تبالغ بتضخيم ما تعتبره تهديدات لأمنها لتبرير عودتها لطموحاتها العسكرية المعروفة التي سبق ان تسببت بكوارث لمن حولها).

ان هذا الموقف الصيني جاء في اطار الرد على مشاريع وبرامج يابانية طموحة للغاية بايجاد قدرات عسكرية هجومية ضاربة في اطار خطة خمسية بمخصصات تزيد عن ثلاثمائة مليار دولار لتصنيع وشراء صواريخ بالستية واخرى مضادة للصواريخ وغواصات وطائرات مقاتلة متطورة. جدير بالذكر ان اتفاقية استسلام اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تحظر عليه تشكيل قوات بقدرات هجومية كما يحظر الدستور الياباني ذلك.