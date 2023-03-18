الأدميرال ايراني: اذهبوا من مياه المنطقة واحموا حدودکم

العالم - خاص بالعالم

وقال الادميرال شهرام ايراني في تصريح خص به قناة العالم ان جميع مراحل المناورات المشتركة تمت بنجاح تام.

وأضاف الادميرال ايراني ان أهم ما في هذه المناورات كان التنسيق الرائع بين ثلاثة من كبار القدرات البحرية ما أثبت ان التنسيق البحري بيننا قد وصل الی أعلی مستوياته.

وتوقع قائد القوة البحرية للجيش الايراني ان يرتقي التنسيق بين القوات البحرية للدول الثلاثة الی مستويات اعلی من مناورات الاغاثة، مشيراً الی ان مستوی التدريب والتنسيق وصل الی حد يتيح لنا امكانية زيادة برامج التدريب بجدية اكثر، والرقي الی ما يسمی بالتدريبات الحارة لاسيما في مجال اطلاق الصواريخ وحتی تسيير دوريات مشتركة.

وأكد ان قدرة ايران علی الحفاظ علی المياه الدولية الی جنب قدرات دولية اخری، تثبت امكانية لحاق قدرات اخری في المنطقة الی هذا الركب ليتسنی لقوى لا دليل لتواجدها في هذه المياه العودة الی دولهم والانشغال بالحفاظ علی أمن حدودهم.