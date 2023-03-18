السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أكثر من 800 ألف مواطن كوري شمالي يتطوعون لمحاربة امريكا

أكثر من 800 ألف مواطن كوري شمالي يتطوعون لمحاربة امريكا
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة Rodong Sinmun، بأن ما يقرب من 800 ألف مواطن كوري شمالي، تقدموا خلال 24 ساعة بطلبات التجنيد الطوعي، لمحاربة امريكا التي لا تكف عن التعدي على سيادة بلادهم.

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء الجنود يتطوعون كدليل على انتمائهم الوطني، ورغبة منهم في "اجتثاث الإمبريالية الأمريكية من بلادهم وعملائها الخونة" وتوحيد شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أعداد المتطوعين الراغبين في الانتساب للجيش، أو العودة للخدمة العسكرية، آخذة بالازدياد يوميا، منوهة بأن الرجال مطالبون بالخدمة العسكرية مدة 10 سنوات، مقابل 3 سنوات للنساء.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن لا تكف عن محاولاتها بالتعدي على سيادة بيونغ يانغ ومصالحها الأمنية، وأن المكائد الأمريكية وصلت للحد الذي تحاول فيه إثارة حرب نووية.

روابط ذات صلة

صحيفة: إدارة بايدن تعترف بفشل سياساتها تجاه كوريا الشمالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصير الوساطة الروسية للقاء الأسد مع أردوغان

إتفاقية شراكة استراتيجية بحرينية وصهيونية في مجال الطاقة الشمسية

شاهد بالصور.. اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية الطارئ

وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة و يلتقي سامح شكري

أكثر من 800 ألف مواطن كوري شمالي يتطوعون لمحاربة امريكا

السوداني: العراق اليوم عراق متصالح مع نفسه ومتسالم مع الآخرين