إتفاقية شراكة استراتيجية بحرينية وصهيونية في مجال الطاقة الشمسية

العالم - البحرين

وقالت صحيفة جيروزالم بوست التابعة للكيان، إن شركة ألفا سولار للطاقة الشمسية في البحرين، قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بليد رينجر BladeRanger الصهيونية، في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة مالكي الطاقة الشمسية في البحرين ومنطقة الخليج الفارسي، على زيادة توليد الطاقة من خلال استخدام روبوتات لتنظيف الألواح الشمسية.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن الشراكة خلال ختام فعالية مؤتمر التواصل من أجل الابتكار، الذي نظمته مؤسسة Start-Up Nation Central الصهيونية في البحرين، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وسفارة البحرين لدى الكيان الصهيوني، وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين بعد التصديق على اتفاقية التطبيع الموقعة عام 2020.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة ألفا سولار علي الحلواجي، عن الحماس للشراكة مع الكيان الصهيوني، وقال إنها تمثل "خطوة أخرى في رحلتنا نحو استقلال الطاقة المتجددة"، مبينا أن الشركة الصهيونية ستساعد بتقنياتها الفريدة للتكنولوجيا والمراقبة والإدارة، في تعزيز إنتاج الطاقة في المنطقة، مع توفير رؤى بيانات متطورة وقابلة للتنفيذ من جميع مواقع الطاقة الشمسية على حد زعمه.