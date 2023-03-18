الشرطة الباكستانية دخلت منزل عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة

العالم - باكستان

يأتي هذا بعد أيام من المواجهة والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وأنصار خان في محيط العقار، حيث حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق يوم الثلاثاء. وقال خان في تغريدة إن زوجته كانت في المنزل. ومثل أمام المحكمة بعد أن عبّر عن خوفه من اعتقاله.

وقال خان لـ"رويترز" قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.

وقال "حياتي مهددة أكثر من ذي قبل"، مؤكداً أنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله. وأضاف "أشعر أنه سيكون هناك رد فعل قوي جداً، وسيكون رد فعل على مستوى باكستان".

وقاد أسطورة الكريكت السابق احتجاجات في عموم البلاد بعد إطاحته من السلطة العام الماضي، ويواجه عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية.

وقال خان في مقابلة بمنزله في لاهور قبل التوجه إلى إسلام أباد في وقت مبكر من اليوم السبت، إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله. وأشار إلى أنه يواجه 94 قضية.