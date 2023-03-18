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نقطة تواصل

البحرين تستضيف الاتحاد البرلمان الدولي.. شاهد ما الذي حدث؟

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "نقطة تواصل" كافة القضايا التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتطرق استضافت مملكة البحرين على مدى خمسة ايام، المؤتمر الدولي للبرلمانيين.

بالطبع كان هذا المؤتمر مهم جداً لذلك تجند الاعلام الرسمي بكافة انواعه واشكاله ووسائله بشكل غير مسبوق للبرلمانيين الدوليين، لان هذا المؤتمر انعقد في توقيت دقيق جداً.

وهذا الموضوع تفاعل معه نشطاء البحرين على مدى اسبوع كامل، لتداعياته وانعكاساته على الساحة الداخلية البحرينية، فتداولوا تصريح لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي: "ما نجده بالبحرين هو ما يجب ان يكون لدينا في دول اخرى"، كما تداول النشطاء بعض الصور لرئيس الوفد الدانماركي في جلسة من جلسات المؤتمر البرلماني الدولي تحدث عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة معتقل الرأي لدى سجون نظام البحرين، الذي يحمل الجنسية الدانماركية وقال انه تعرض للتعذيب، لكن كان بالمرصاد نائب رئيس مجلس الشورى في البحرين جمال فخري الذي ردّ عليه بان الخواجة لم يعذب وعليك ان تستند الى معلومات دقيقة في هذا الاطار.

غير ان جمعية الوفاق البحرينية تحدثت عبر منصات اينستاغرام وتويتر عن هذا الموضوع وتداولت مقطع فيديو حول هذا الموضوع قالت فيه: ان يكون حدثاً تاريخياً من ناحية المواقف التي اطلقت، ها هم المشاركون فيه يتحدثون عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الاعزل ويكشفون وجه السلطات الحقيقي..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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نقطة تواصل البحرين تستضيف الاتحاد البرلمان الدولي.. شاهد ما الذي حدث؟

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