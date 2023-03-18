الهند تحذر.. الوضع مع الصين هش وخطير

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وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار "لا يزال الوضع في رأيي هشا للغاية، لأن هناك أماكن تنتشر فيها قواتنا على مقربة من بعضها بشدة، ولذلك فمن حيث التقييم العسكري الوضع خطير جدا".

وفي منتدى لمجلة "إنديا توداي"، اعتبر الوزير أن العلاقات الهندية الصينية "لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل حل النزاع الحدودي بما يتماشى مع اتفاق سبتمبر/أيلول 2020 المبدئي الذي توصل إليه مع نظيره الصيني".

وأضاف أنه ناقش الوضع مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين استضافته الهند هذا الشهر، مؤكدا أنه "يتعين على الصينيين الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وهو ما يجدون صعوبة فيه".

وأشار جيشانكار إلى أنه على الرغم من انسحاب القوات من الجانبين من العديد من المواقع، فإن هناك مناقشات مستمرة حول أمور لم يتم حلها. وقال "أوضحنا للصينيين أنه لا يمكننا قبول خرق السلام والهدوء، ولا يمكنكم انتهاك الاتفاق مع الرغبة في استمرار باقي العلاقات وكأن شيئا لم يكن. لا يمكن أن يستمر ذلك".