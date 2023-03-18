أنقرة والقاهرة تتطلعان لتطبيع العلاقات الثنائية بكافة المجالات

العالم - خاص بالعالم

وضمن قرار انقرة تطبيع علاقاتها مع القاهرة في المجالات كافة، اتت زيارة مولود جاووش اوغلو الى مصر بعد قطيعة شاملة على خلفية ملفات عدة بين البلدين.

وعلى ضوء التطورات الايجابية بين الجانبين اكد وزير الخارجية المصري سعي بلاده لاستمرار التواصل والتنسيق وفتح قنوات تواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا.



الوزيرالتركي من جهته أكد إمكانية عقد اجتماع قمة بين تركيا ومصر، مشيرا إلى أن هناك ملفات بين الجانبين التركي والمصري لم يتم حلها حتى الآن.



فالزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية هي الأولى منذ بدء الخلاف بين البلدين عام الفين وثلاثة عشر.

ويقول متابعون إن عودة العلاقات ستسير بوتيرة جيدة إن نفذت تركيا الشروط المصرية الخاصة بعلاج الأزمات التي كانت أصل الخلاف ومنها احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،ومعالجة ملف جماعة الإخوان ..



وعلى الجانب الاخر تصف مصادر تركية متابعة زيارة جاووش اوغلو بأنها في غاية الأهمية، بعد عشر سنوات من التأزم، وتأتي ردا على زيارة الوزير المصري لأنقرة عقب زلزال السادس من فبراير الذي ضرب تركيا.

وتعتبر تلك المصادر أن عودة السفراء ستكون الخطوة الاهم، وسط توقعات بأن تستجيب انقرة لطلبات القاهرة.



ولعل المصافحة اللافتة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان وبحضور امير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش فعاليات مونديال قطر 2022، ربما تكون مثلت صافرة البداية لعودة العلاقات بين البلدين.

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