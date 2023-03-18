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القضاء الايراني يصدر حكما باعدام اثنين من المتهمين في جريمة شاهجراغ الارهابية

القضاء الايراني يصدر حكما باعدام اثنين من المتهمين في جريمة شاهجراغ الارهابية
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

 اعلن "حجة الاسلام السيد كاظم موسوي" الذي يراس دائرة القضاء في محافظة فارس (جنوبي البلاد)، عن اصدار حكم الاعدام في عنصرين من المدانين الرئيسيين لملف الهجوم الارهابي الذي طال زوار مرقد "احمد بن موسى الكاظم" (عليهما السلام)، الواقع في مدينة شيراز (مركز المحافظة).

العالم - ايران

واوضح حجة الاسلام موسوي، ان سير النظر في ملف المدانين اثر هذا الحادث الارهابي، جرى وفقا للمهلة المحددة وفي اطار القانون والضوابط ذات الصلة.

واضاف، ان كلا المدانين الرئيسيين، "رامز رشيدي" و"نعيم هاشم قتالي"، ادينا لكونهما من المنتسبين الى داعش وزوّدا بالسلاح والمعدات الاساسية، منفذ الهجوم الرئيسي المقبور، والذي كان يحمل اسماء مزيفة عديدة ومنها "ابوعایشه"، و"حامد بدخشان" و "سبحان"، كما وفرا له ملاذا امنا وتلقيا التعليمات من تنظيم داعش الارهابي عشية الهجوم؛ ليتم اطلاق صفة الافساد في الارض والبغي عليهما.

ومضى الى القول : ان سائر المتهمين لهذا الملف، صدرت فيهم احكام بالسجن، نظرا لمطالب الشكاة من ذوي 13 شهيدا و30 جريحا اثر الحادث الارهابي في مرقد "شاهجراغ (ع).

ولفت الى ان المتهم "محمد رحماني" لقي حكما من المحكمة البدائية في شيراز حكم بالسجن لمدى 25 عاما وذلك لكونه عضوا في تنظيم داعش الارهابي في طهران، والمدان الاخر المدعو "مصطفى جان اماني" من عناصر داعش هو الاخر، صدر ضده حكم بالسجن لفترة 15 عاما والمتهم "حميد اله كابولي" يواجهة عقوبة لفترة 5 اعوام وهو عضو في "داعش" ايضا.

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القضاء الايراني يصدر حكما باعدام اثنين من المتهمين في جريمة شاهجراغ الارهابية

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