إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة نعلين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة نعلين، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات المندلعة على مدخل بلدة نعلين شمال غرب رام الله.

وشيع الاهالي في البلدة جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (32 عاما)، بعد تسلم جثمانه يوم أمس.

واستشهد الخواجا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

وأصيب فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح في رام الله.

وفي نابلس، حطم شبان مركبة تحمل لوحة تسجيل “إسرائيلية”.

كما احتجزت قوات الاحتلال شابين ونكلت بهما على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، السبت، شابا من خربة قلقس جنوب الخليل، واحتجزت فتى من بلدة سعير شرقا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسان علي أبو سنينة، أثناء مروره على دوار خربة قلقس جنوب الخليل، واحتجزت الفتى مروان جرادات من بلدة سعير بالقرب من مدخل بيت عنون، وأجرت معه تحقيقا قبل الإفراج عنه.

من جانبٍ آخر، هاجم مستوطنون، السبت، الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم من منطقة الحمرة.

وأكد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، أن المستوطنين هاجموا مواطنين من عائلة ربعي ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم في منطقة الحمرة بمسافر يطا، بحماية قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن المستوطنين أقدموا الأسبوع الماضي على تقطيع أشجار زيتون معمرة في تلك المنطقة، للمواطنين: عيسى ربعي، وجاسر محمد رواد.