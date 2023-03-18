صنعاء تطالب لوضع حد لجرائم التحالف بحق اليمنيين في الحدود

العالم- اليمن

وأكد الوزير الديلمي في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن جرائم التحالف في الحدود أصبحت تتكرر في اليوم الواحد والمفترض من الأمم المتحدة ومجلس الامن أن يتحركوا لوقف هذه الجرائم.

وقال: ”التحالف يظن أنه قادر على إيجاد معادلة جديدة في المناطق الحدودية عبر التهجير القسري للسكان، وهو واهم”.

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحرك والقيام بدورها في توثيق جرائم التحالف في الحدود بدلا من تخفيض عدد عامليها في الرصد في المناطق المستهدفة.

كما دعا السلطات المحلية وهيئات الزكاة والأوقاف بالتحرك لإيجاد مشافٍ متنقلة في المناطق الحدودية التي تعاني من نقص في الإمكانات الطبية.

وأضاف قائلاً: “نتمنى أن نسمع الأمين العام للأمم المتحدة وهو يتحدث عن الضحايا المدنيين في المناطق الحدودية وأن يتخذ إجراءات عملية لوقف جرائم التحالف هناك”.

من جانبه ادان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في اليمن استهداف مدفعية التحالف لقرى ومزارع المدنيين في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة والذي أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين.

وقال المركز ان الجريمة "تأتي في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف بحق الشعب اليمني".