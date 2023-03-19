انتهاء المناورات البحرية الايرانية الصينية الروسية

العالم - إیران

وقال المتحدث باسم هذه المناورات الادميرال مصطفى تاج الديني "ان المناورات المركبة للامن البحري 2023 بين ايران والصين وروسيا قد انتهت باستعراض كافة الوحدات المشاركة فيها من امام مدمرة جماران الايرانية".

وشاركت في هذا الاستعراض القطع البحرية التابعة للجيش الايراني والحرس الثوري ومنها مدمرات سهند وجماران وبايندر والسفينتان الحربيتان بهركان ونايبند وسفن الصواريخ زره وسيرجان ودلوار وكذلك سفينة "شهيد ناظري" الحربية وسفينة "شهيد محمودي" والزوارق السريعة ،بالاضافة الى المجموعة البحرية الصينية التي ضمت مدمرة نانينغ والمجموعة البحرية الروسية التي ضمت سفينة "الادميرال غروشكوف" الحربية وسفينة الاسناد "كاما" .

وكانت هذه المناورات قد بدأت مساء الخميس الماضي بمشاركة السفن الحربية الايرانية والصينية والروسية وكذلك بمشاركة باكستان وكازاخستان بصفة مراقب ، وقد جرت في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان.