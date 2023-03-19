عنصرية فرنسا ضد المسلمين تؤكد معنى الارهاب الفكري

وعلى الرغم من أنها أكدت في ذات المقطع أن قيم المفوضية تتعلق بحقوق الأفراد جميعًا، وليس حماية لديانة محددة بشكل خاص، فإن قيادات يمينية متطرفة اعتبرت أن تصريحات ماريون خضوع للإسلام، حسب تعبيرهم.

وكتب سلاما ... انتقد ناشطون وسياسيون فرنسيون منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين ماريون لاليس، بعد نشرها مقطع فيديو باللغة العربية في اليوم العالمي ضد الإسلاموفوبيا، وذهبوا إلى حد وصفها "بعدوة أوروبا وبالخاضعة للإسلام". ... انها عنصرية الغرب المقيتة ضد المسلمين.

وعلق محمد القدوسي.... ما حدث ضد ماريون لاليس واقع مشين ولو كانت الأغلبية ترفضه لسمعنا صوتها ولو كانوا فى حاجة إلى تنبيه فقد نبهناهم وما زلنا فى انتظارهم. أما تجاهل ما حدث وإنكاره كأنه لم يحدث فتعبير عن جهل ليس إلا.

وغردت سمية الجنايني ... ماريون_لاليس قالوا أنها منسقة المفوضية الأوروبية (لمكافحة كراهية المسلمين) لكنهم غضبوا عندما مارست عملها خاصة السياسيين الفرنسيين!! و انتقدوا مناصرتها حقوق الجالية المسلمة. شكرا ماريون_لاليس شكرا لكل انسان يدافع عن (حقوق الانسان) رغم انه واجب على كل "إنسان" اذا كان يشعر انه انسان وشكراً للمواقف التي تكشف الوجه الحقيقي لمدعي التقدم في العالم الاول.. شكرا للمهاجمين لقد اكدتم لنا معنى الإرهاب خاصة الإرهاب الفكري.