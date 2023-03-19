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الخميس القادم.. أول أيام شهر رمضان المبارك في ايران

الخميس القادم.. أول أيام شهر رمضان المبارك في ايران
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن حجة الاسلام السيد رضا قلم كاران اصفهاني عضو لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان يوم الخميس 23 مارس هو اول أيام شهر رمضان المبارك.

العالم - ايران

وقال اصفهاني في كلمة القاها امام المؤتمر العام لأئمة الجمعة والجماعة في محافظة كردستان الايرانية ان احد اقوى وافضل المراصد الفلكية في العالم قد بدأ بالعمل خلال العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس) في البلاد ، وقد تم تسجيل هذا الانجاز في ذروة الحظر المفروض على البلاد، ولديه القدرة على رصد 7 مليارات سنة ضوئية.

وشدد اصفهاني على عدم جواز اي خلاف حول رؤية الهلال معربا عن أمله في ان تبدأ مختلف الطوائف والقوميات معا شهر رمضان المبارك من اجل قطع الطريق امام الاعداء لاستغلال مثل هذه الامور.

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الخميس القادم.. أول أيام شهر رمضان المبارك في ايران

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