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حرس السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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