كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً.. واليابان تحتج

العالم - آسيا والباسفيك

وأطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخا بالستيا جديدا باتجاه البحر، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سيئول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.

ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سيئول أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي"، التسمية الكورية لبحر اليابان.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت يوم الخميس "صاروخا باليستيا بعيد المدى"، في ثالث تجربة صاروخية في الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، إن "قواتنا العسكرية رصدت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ"، مشيرة، "، إلى أن الصاروخ عابر للقارات.

وعزّزت واشنطن وسيئول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، التي أجرت تجارب استفزازية لأسلحة محظورة على نحو متزايد.

وتنظر كوريا الشمالية إلى كل هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "ساحقة" ردا على ذلك.