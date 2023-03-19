إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في "الناصرة"

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر طبية أن الإسعاف الأولي قدم للمصاب ونقل إلى المستشفى بحالة خطيرة.

وفي بلدة كابول، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار.

ووصل المصاب إلى عيادة محلية في البلدة، ومن هناك جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قتل الشاب يونس كمال منصور، في العشرينيات من عمره، من الرامة في جريمة إطلاق نار بالبلدة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 المحتلة، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن، إلى 32 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة الصهيونية وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.