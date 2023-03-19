أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 19 مارس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

الشعب الايراني يستعد لإستقبال العام الجديد بآمال عريضة في مستقبل زاهر .

- خراسان ..

مجلة الإيكونوميست البريطانية تؤكد بعددها الأخير وجود مؤشرات عديدة حول قرب نهاية حكومة نتنياهو.

- ايران ..

إتساع دائرة الصراع في الكيان الصهيوني ,, مائة ألف شخص يتظاهرون بتل أبيب ضد نتنياهو .

- قدس..

قصف مدفعي سعودي مكثف لمحافظة صعدة اليمنية يوقع ثلاثة شهداء والعديد من الجرحى .

- كيهان ..

حملة تطوع بكوريا الشمالية لخوض حرب ضد امريكا , ثمانمائة ألف شخص يتطوعون لحمل السلاح.

- وطن امروز ..

الإضرابات العامة تعصف ببريطانيا وتصل للعاملين في مطار هيثرو الدولي في العاصمة لندن .

- آفتاب يزد ..

هل إنتهت الحياة السياسية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان , أم سيعود للساحة ؟

- آرمان ملي ..

ترامب يحرض أنصاره على التظاهر في حالة إعتقاله يوم الثلاثاء بعد إستدعائه من قبل القضاء .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( مصر , حصان طروادة أردوغان بشأن سوريا ) ..

زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة ومباحثاته مع نظيره المصري تطور جديد على صعيد محاولات انقرة تطبيع العلاقات مع مصر والتي توترت بشدة منذ اقالة الرئيس المصري الاخواني محمد مرسي عام 2013 وابداءِ تركيا ردود فعل حادة.

( هذه الزيارة قد تثمر عن إستئناف العلاقات على مستوى السفراء لكن الخلافات حول الإخوان المسلمين ستبقى نارا تحت الرماد).

لكنْ مع ذلك تسعى تركيا لاستغلال العلاقات الجيدة بين مصر السيسي ونظام الرئيس السوري بشار الاسد , لحث القاهرة على التوسطِ بين انقرة ودمشق خاصة بعد طرح الاسد شروطَ بلاده بشان الالحاحِ التركي الداعي لعقدِ قمة سورية تركية .

وبعبارة اخرى يحاول اردوغان الاستعانةَ بالسيسي للالتفافِ على هذه الشروط والالتقاءِ بالاسد لاَغراضٍ ترتبط في الاساس بالانتخاباتِ الرئاسية القريبة بتركيا. .

2- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( بريطانيا في مهب الإضرابات والإحتجاجات) كتبت صحيفة خراسان..

تتسع دائرة الاضرابات العامة بشكل مستمر في بريطانيا لتشمل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية مع تفاقم التضخم والغلاء والبطالة بشكل غير مسبوق منذ عقودٍ في هذا البلد.

( إن تقديم حكومة ريشي سوناك لائحة الميزانية الجديدة لمجلس العموم ضاعف دائرة الإحتجاجات والإضرابات الداخلية )

حيث انضم العاملون في مجال النقل الجوي الى اضراب عمال السكك الحديدية واضراب العاملين في قطاع الخدمات الطبية ، وكل ذلك وسْطَ استمرار التظاهرات المنددة بتدهور الاوضاع المعيشية في بريطانيا.

وساهم عاملُ عدم الاستقرار السياسي الناجم عن توالي عدة حكوماتٍ خلال فترة قصيرة وكذلك تداعياتُ الحرب في اوكرانيا في تدهورِ الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا.

3- آرمان ملي ..

سلطت صحيفة ارمان ملي الضوء على تطورات الساحة الباكستانية وكتبت في تقريرها ( عمران خان يحذر من إحتمال إعتقاله أو إغتياله) ..

قال زعيم المعارضة الباكستانية رئيس الوزراء المقال عمران خان , إن السلطات تحاول اعتقاله خلفَ اتهامات مفبركة لاِنهاءِ حياتِه السياسية ، ولم يََستبعد في نفس الوقت احتمالَ تعرضه للاغتيال ايضا .

( عمران خان ملاحق من قبل القضاء بإتهام عدم إرجاع هدايا تلقاها من جهات رسمية أجنبية خلال توليه منصب رئاسة الوزراء )

خان نفى هذا الاتهام تماما ، كما نفى اتهاما اخر بشأن تهديدِه أحدَ القُضاة, مؤكدا احترامَه للقَضاء وعزمَه على المثول امامَ محكمةِ لاهور التي اَصدرت مذكرةَ اعتقالٍ بحقِه.

خان حذَّر في نفس الوقت من انَّ اعتقالَه او اغتيالَه سيُفجِّرُ الاوضاعَ برمتها في باكستان في اشارةٍ لِتَمتُّعِه بشعبيةٍ واسعة .

وجدير بالذكر ان الشرطة واجهت مقاومةً شديدةً من انصار خان خلال محاولتِها اعتقالَه في منزله .

4- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن افاق العلاقات التركية المصرية في مقالها (وزير الخارجية التركي يزور مصر بعد 11 عاما ) ..

اجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة حول العلاقات الثنائية , وذلك في زيارة هي الاولى من نوعها لمسؤول تركي رفيع لمصرَ منذ 11 عاما.

(العلاقات التركية المصرية دخلت مرحلة جليدية إثر عزل الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي عام 2013 ومجيء السيسي للسلطة)

لكنْ في السنوات الاخيرة بدأت تركيا بابداء اهتمام متزايد لتطبيع علاقاتها مع مصر بتحديد نشاطات عناصرَ من الاخوان المسلمين المصريين بتركيا وفتحِ قنوات اتصال مختلفة مع القاهرة.

وبالطبع لعب عامل تفاقم الازمة الاقتصادية بتركيا دورا رئيسيا في بلورة اتجاهٍ تطبيعي تركي مع مصر وكذلك مع السعودية والامارات رغم الخلافات الايديولوجية حول الاخوان المسلمين, وذلك املا في انعاش السياحة والاستثمارات بتركيا .

5- آفتاب يزد ..

في تقريرها ( أمريكا تعارض المبادرة الصينية بشأن أوكرانيا ) كتبت صحيفة افتاب يزد ...

ازاح المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض بواشنطن جون كربي الستار عن اسباب رفض الولايات المتحدة للمبادرة التي طرحتها بكين لوقف اطلاق النار في اوكرانيا لدفع طرفي النزاع للجلوس الى طاولة المفاوضات.

( كربي برر رفض مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا بالإدعاء بأنها تخدم أهداف ومصالح روسيا )

ولم يتردد هذا المسؤول الامريكي عن القول إن واشنطن ترفض هذه المبادرة التي تجعل من الصين وسيطا دوليا لاحلال السلام باوكرانيا.

ويرى مراقبون ان الرفض الامريكي للمبادرة الصينية يرتبط بالمنافسة المحتدمة بين امريكا والصين بالمسرح الدولي وكذلك لكون استمرار الحرب الاوكرانية يزيد تبعيةَ اوروبا الاقتصاديةَ والعسكرية بامريكا .