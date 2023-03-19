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الهواجس الامريكية والاسرائيلية من الاتفاق الايراني السعودي

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص" يتناول مختارات وبحوث وتحليلات ومقالات وردت في صحف ومراكز دراسات اسرائيلية وامريكية وبريطانية ركزت على خيبة الامل الامريكية والاسرائيلية من الاتفاق الايراني السعودي.

والبداية مع مها يحيى وهي باحثة في مركز كارنيغي الامريكية وقد نشرت بحثاً في المركز نفسه أتى تحت عنوان: "اتفاق ثوري؟" وقالت: ان توقيت الاتفاق كان مثالياً لايران، اذ انها ترحب حتماً بتهدئة وتائر التوتر، لاشك ان هذا التقارب اثار توجساً كبيراً في الاوساط الامريكية والاسرائيلية، على الرغم من تصريحات واشنطن المرحبة به. في الواقع، وجه الدور الصيني في هذا الاتفاق صفعة لادارة بايدن، وقوض مساعي "اسرائيل" الهادفة الى اقامة تحالف اقليمي مواجه لايران.

واضافت قائلة: لايشير الاتفاق الايراني السعودي الى تراجع النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط وحسب، انما ينبئ ايضا بحدوث تحوّل كبير في الاوضاع الجيوسياسية الاقليمية، ويجسد حال الاعياء السائدة في المنطقة من النزاعات التي تمزّقها، ورغبة القوى الاقليمية في تولي دفة القيادة من اجل رسم معالم مستقبل الشرق الاوسط.

يناقش برنامج "قلم رصاص" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، من العاصمة اللبنانية بيروت، الكاتب والباحث السياسي حسن شقير.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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الهواجس الامريكية والاسرائيلية من الاتفاق الايراني السعودي

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