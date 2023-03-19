السوداني: العراق لا يريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه

العالم - العراق

وأشار السوداني في مؤتمر حوار بغداد إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي والقدرة على مواجهتها، مشيرا الى أن العراق يبتعد عن كل الصراعات والاختلافات على كل المستويات.

وأضاف أن القضاء على الفساد لا يمكن إلا بتعاون كل مؤسسات الدولة ولن يكون هناك تسامح مع أي محاولة لاستغلال المال العام في العراق مؤكدا أن الحكومة رسمت برنامجا طموحا شاملا للنهوض بالبلاد، والتحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات، مشددا علىالعزم لاستعادة العراق مكانته الطبيعية"، مبيناً: "منحنا القطاع الخاص دورا مهماً".