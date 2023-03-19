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شمخاني: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق سيُسرِّع وتيرة التنمية الشاملة للعلاقات

شمخاني: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق سيُسرِّع وتيرة التنمية الشاملة للعلاقات
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي "شمخاني" لدى لقائه نظيرة العراقي قاسم الأعرجي، إن الجهود المشتركة بين البلدين خلال الأشهر الماضية وتنظيم الاتفاقية الأمنية الشاملة والانتهاء منها ستضمن الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية على حدود البلدين.

العالم - ايران

وتابع الادميرال شمخاني قائلا: مع التطبيق الصارم لبنود الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية ومنع خلق حالة من انعدام الأمن على الحدود، سيتم توفير أسس التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من قبل.

واشار الى ان المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة والعراق ناتج عن السياسات والإجراءات الأمريكية المسببة للأزمات واضاف : تعتبر الحركات المناهضة للأمن والشر التي يقوم بها العملاء المناهضون للثورة والإرهابيون في منطقة كردستان وشمال العراق من المكونات الأخرى لانعدام الأمن في المنطقة.

وفي الختام اعتبر شمخاني إن الدور الفعال للحكومة العراقية ومساعدتها غير المترددة في مجال الوصول إلى الاتفاق الأخير لإيران والسعودية امر يستحق الثناء.

من جانبه قال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي: لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية العراقية يخدم مصالح البلدين الصديقين والشقيقين.

واضاف الاعرجي : لن تسمح بغداد لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران.

واعتبر إن توصل إيران والسعودية إلى اتفاق مهم للغاية لاستئناف العلاقات الثنائية سيفيد كلا البلدين ويزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة واضاف : يجب أن نعمل معًا لإزالة أسباب تشكيل انعدام الأمن في المنطقة، ولتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ، وما إلى ذلك، ولخلق الرفاهية والراحة للشعب.

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شمخاني: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق سيُسرِّع وتيرة التنمية الشاملة للعلاقات

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